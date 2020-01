POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 27. Januar 2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Einbruch in Vereinsheim - Seligenstadt

(fg) In das Vereinsheim eines Kleingartenvereins sind Unbekannte am Wochenende eingestiegen und ließen Spirituosen sowie Geld mitgehen. In der Zeit zwischen Freitagabend, 22.30 Uhr und Samstagnachmittag, 15 Uhr, waren die Eindringlinge in der Straße "Johanneswiesen" zugange. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Fenster zum Schankraum auf, kletterten durch dieses in den Innenraum und durchsuchten diesen. Nachdem sie ihre Beute eingesteckt hatten, flohen sie über das zuvor aufgehebelte Fenster. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können; diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Einbrecher hebelten Spielautomaten auf - Erlensee/Rückingen

(aa) Einbrecher drangen in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in der Mozartstraße ein und hebelten zwei Spielautomaten auf. Sie stahlen sowohl die Geldkassetten als auch die Spielefestplatten. Zwischen 23 und 10 Uhr hatten die Diebe ein rückwärtiges Fenster für ihren Einstieg aufgebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

