Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Falsche Enkelin Ausgetrickst in Neu-Isenburg! Großkontrolle auf Bundesautobahn 3!

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Falsche Enkelin ausgetrickst - Neu-Isenburg

(neu) An den Falschen geraten ist am Donnerstagabend eine Trickbetrügerin, die versucht hatte, einem 85-Jährigen aus dem Kastanienweg mehrere tausend Euro Bargeld abzuluchsen. Kurz vor 18 Uhr rief die Frau bei dem Rentner an und gab sich als dessen angebliche Enkelin aus, die wegen einer Notlage dringend Geld benötige. Doch der Senior roch den Braten und alarmierte umgehend die Polizei. Zu einer Festnahme eines Geldabholers kam es jedoch nicht. Aus Sicht der Polizei hat sich der 85-Jährige völlig richtig verhalten und sofort die Beamten eingeschaltet. Gleichwohl warnen die Ermittler vor der nach wie vor aktuellen Enkeltrickmasche.

2. Radfahrerin blieb an Seil hängen - Neu-Isenburg

(neu) Nach dem Sturz einer 60 Jahre alten Radfahrerin am vergangenen Montag in der Friedhofstraße ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte gegen 5.45 Uhr ein Unbekannter in Höhe der Hausnummer 7 offensichtlich einen Draht über den Gehweg / Bürgersteig gespannt. Die Frau fuhr dagegen und stürzte zu Boden, wobei sie sich den Arm brach. Zu dem Täter oder den Hintergründen liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Hinweise werden bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 29020 entgegengenommen.

3. Hakenkreuz im Eingangsbereich gesprüht - Seligenstadt

(neu) Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag im Eingangsbereich einer Grundschule in der Giselastraße ein Hakenkreuz an die Wand gesprüht. Der Vorfall wurde am Freitagmorgen umgehend der Polizei gemeldet, welche eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Polizei zu wenden.

4. Großkontrolle - Bundesautobahn 3

(as) Am Donnerstag führte die Polizei auf der Bundesautobahn 3 mehrstündige Fahrzeugkontrollen durch. Zwischen 8.30 und 15.00 Uhr wurden in beide Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Seligenstadt insgesamt 84 Fahrzeuge mit 121 Personen kontrolliert. Es wurden 28 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet, 2.765 Euro an Sicherheitsleistungen bei Personen ohne Wohnsitz in Deutschland erhoben, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Kennzeichenmissbrauch sowie drei Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Zudem wurde in drei Fällen die Weiterfahrt aufgrund des Nichteinhaltens der Lenk- und Ruhezeiten und wegen gravierender Fahrzeugmängel untersagt.

5. Motorradfahrer stürzt, Autofahrer flüchtet - Mühlheim

(as) Mittwochmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte und ein Autofahrer flüchtete. Gegen 14 Uhr war ein 22-jähriger Mühlheimer mit seinem Leichtkraftrad auf der Schillerstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer mit einer neueren schwarzen A-Klasse musste aufgrund eines im Halteverbot und zur Hälfte auf der Straße abgestellten schwarzen Citroen einer 60-Jährigen stark abbremsen. Der Motorradfahrer musste ebenfalls stark abbremsen und stürzte. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den leichtverletzten Biker zu kümmern. Dieser kam im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus. Die Unfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. 13-Jähriger beraubt - Wächtersbach

(neu) Ein 13 Jahre alter Schüler ist nach eigenen Angaben am Donnerstagabend am Ortsrand von Wächtersbach geschlagen und beraubt worden. Die Beute bestand lediglich aus der Schutzhülle eines Kopfhörers und dürfte einen Wert von etwa 50 Euro haben. Gegen 18.15 Uhr war der Junge mit einem Freund auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 276 unterwegs, als der Vorfall passierte. Der Täter schlug zunächst auf ihn ein und nahm dann die Kopfhörertasche an sich. Als der Freund des Opfers zu Hilfe kam, rannte der Täter weg. Zu dem Räuber liegt bislang keine Beschreibung vor. Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 entgegen.

Offenbach, 24.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

