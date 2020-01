POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 25.01.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 25.01.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Verdächtiger Gegenstand an Tankstelle entpuppt sich als harmlos - Nidderau

Eine Angestellte einer Tankstelle in Nidderau-Heldenbergen meldete am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr, einen verdächtigen Gegenstand aus dem Drähte ragten und der auf einer Zapfsäule abgelegt war. Da eine eindeutige Klassifizierung zunächst nicht möglich war, wurde das Tankstellengelände abgesperrt und die Fachleute aus Wiesbaden herbeigerufen. Diese gaben kurz darauf Entwarnung. Es handelte sich bei dem Gegenstand offenbar um einen selbstgebastelten Puppenkopf aus Pappmaché.

2. Spiegel abgetreten - Steinau a.d. Straße

Am Freitag, gegen 23.15 Uhr, meldeten Anwohner der Straße "Am Mühlberg" mehrere Personen, die sich dort an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machen würden. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten diese zunächst. Einen 24-jährigen Verdächtigen nahmen die Beamten jedoch kurz darauf vorläufig fest. Es bedarf nun der Abklärung, ob der junge Mann aus Ehringshausen für einen abgetretenen Spiegel an einem Mercedes verantwortlich ist. Der 24-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei in Schlüchtern bittet Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06661 96100 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Verkehrsunfall mit drei zum Teil schwer verletzten Personen - Bundesstraße 45, Höhe Anschlussstelle Rodgau-Weiskirchen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 wurden am Freitag, gegen 16 Uhr, drei Personen verletzt. Die Fahrerin eines silbernen Opels wechselte nach ersten Erkenntnissen kurz nach Befahren der Bundesstraße an der Anschlussstelle Rodgau-Weiskirchen auf die linke Fahrspur und übersah hierbei offenbar einen schwarzen Honda, der in Richtung Hanau unterwegs war. Die 18-jährige Fahrerin des Opels wurde leicht, ihre gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Auch der 48-jährige Hondafahrer erlitt schwere Verletzungen und musste, wie die beiden jungen Damen, zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die B 45 war für eine halbe Stunde voll gesperrt.

Offenbach am Main, 25.01.2020, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

