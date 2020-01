Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 26.01.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Einbrüche in zwei Wohnhäuser - Rödermark

Gestern Abend, zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Mehrfamilienhäuser in der Händel- und Bruchwiesenstraße ein. Der oder die Täter begaben sich auf die Grundstücke und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt. In den Häusern durchsuchten die Diebe die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zweieinhalb Stunden war der Strom weg - Langen

In der gesamten Stadt Langen kam es am gestrigen Samstagabend, gegen 21.35 Uhr, zu einem zweieinhalbstündigen Stromausfall. Grund hierfür war ein Kabelbrand im Keller eines Umspannwerks. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ursachenermittlung und Schadenshöhe können erst mit Beginn der Woche erfolgen.

Sprayer festgenommen - Rodgau

Der Hinweis einer Zeugin hat die Polizei auf die Spur von sechs jugendlichen Sprayern aus Frankfurt geführt. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.25 Uhr, besprühten die Jugendlichen, alle zwischen 15 und 17 Jahre alt, zunächst eine Hauswand und ein Fenster im Erdgeschoß in der Dekan-Schuster-Straße. Danach begaben sie sich über die seitliche Unterführung der S-Bahn-Station Dudenhofen auf den dortigen Bahnsteig, wo sie einen Snack-Automaten und den Boden mit Markierungsspray beschmutzten. Im Rahmen der Fahndung konnte alle sechs angetroffen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beließen sie die Beamten auf freien Fuß.

Bereich Main-Kinzig

Zigarettenautomat gesprengt - Schlüchtern

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.13 Uhr, sprengten unbekannte Täter mittels eines Böllers einen Zigarettenautomaten im Bornkresseweg im Ortsteil Kressenbach. Durch die Detonation wurde der Automat zwar deformiert, aber augenscheinlich konnten die Täter kein Geld und keine Zigaretten erbeuten. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Rodenbach

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 02.25 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fz.-Lenker aus Langenselbold mit seinem Pkw die Gelnhäuser Straße in Richtung Oberrodenbacher Straße. In Höhe der Kreuzung zur Hauptstraße kam der BMW M3 infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Kurvenbereich mit einem Baum und einer Grundstücksmauer. Hierbei wurde die 22-jährige Beifahrerin aus Bruchköbel im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Fz.-Insassen wurden nach der Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden nach ersten Schätzungen in Höhe von 60.000 Euro.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 26.01.2020, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

