Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressebericht der PI Zweibrücken vom 27.09.2019

Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Diebstahl aus Fahrzeugen

In der Nacht vom 25.09.2019 auf den 26.09.2019 zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter in insgesamt vier PKW ein, welche Im Klingeltal in Zweibrücken geparkt waren. Aus zwei PKW wurde ein Fahrzeugschein entwendet. Bei den beiden anderen PKW wurden nur das Handschuhfach und der Kofferraum durchwühlt, aber nichts entwendet. An allen PKW befanden sich keinerlei Aufbruchspuren, welche auf ein gewaltsames Öffnen der Fahrzeuge hindeuten.

Die PKW waren alle am Straßenrand vor der jeweiligen Wohnanschrift der Fahrzeughalter geparkt, beginnend an der Hausnummer 55 bis zur Hausummer 85, also über eine Strecke von etwa 400 m. Die Fahrzeuge waren auf beiden Straßenseiten geparkt. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme befanden sich weitere geparkte PKW an der Straße und zwischen den genannten Hausnummern. Ob diese ebenfalls aufgebrochen wurden, war zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme unklar. Bisher haben sich keine weiteren Geschädigten gemeldet.

Bei den betroffenen PKW handelt es sich um einen weißen BMW 218i, einen grauen Mercedes C 220, einen grauen Peugeot 207 und einen schwarzen Renault Clio.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten.

