POL-GI: Pressemeldungen vom 09.12.2019: Alarmanlage ausgelöst und geflüchtet+++Mehrere Räuber dringen in Wohnung ein+++Größerer Polizeieinsatz in Langgöns-Cleeberg+++Kontrollen zur Mittagszeit

Gießen: Alarmanlage ausgelöst und geflüchtet

Am Sonntag, gegen 04.30 Uhr, hat ein Unbekannter eine Alarmanlage auf einem Gelände am Nahrungsberg ausgelöst. Der Unbekannte war über ein Tor gestiegen und machte sich dann an einem Geländewagen zu schaffen. Offenbar löste er dabei die Alarmanlage aus und flüchtete. Zeugen konnten mitteilen, dass ein Täter etwa 180 Zentimeter groß sein soll. Er soll eine Steppjacke getragen und einen Rucksack mitgeführt haben. Die eingeleitete Fahndung brachte nichts ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Täter flüchten

Handys, Jacken und Bargeld haben Unbekannte am Sonntag, gegen 03.00 Uhr, aus einer Wohnung in der Gießener Sudetenlandstraße erbeutet. Die Unbekannten hatten an der Tür einer Wohnung des Mehrfamilienhaues geklopft und einen 28 - Jährigen mit einer Pistole und einer Machete bedroht. Bei dem Eindringen in die Wohnung wurde der Bewohner durch Schläge leicht verletzt. Wenig später flüchteten die vier Personen, die teils maskiert waren, wieder. Es soll sich, so Zeugen, um Männer mit einem dunklen Teint handeln. Einer davon soll kräftiger sein. Eine andere Person soll eine Brille und einen Bart getragen haben. Möglicherweise ist das Quartett jemandem am frühen Sonntagmorgen aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Langgöns: Polizeieinsatz in Cleeberg

Am Samstag, gegen 20.30 Uhr, kam es in Cleeberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Zunächst hatten Zeugen der Polizei kurz zuvor gemeldet, dass es im Denkmalsweg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Erste Befragungen ergaben den Verdacht, dass mehrere bewaffnete Unbekannte dort einen 29 - Jährigen bedroht haben sollen. Die Ermittlungen führten dann zu drei Personen im Alter zwischen 21 und 28 Jahren. Das Trio machte jedoch andere Angaben. Die Ermittlungen sollen nun ergeben, wie sich der Sachverhalt zugetragen hat. Verfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrollen zur Mittagszeit und die Folgen

"Bedenklich" waren die Kontrollen, die im Raum Gießen am Samstag- und Sonntagmittag durchgeführt wurden. Bei drei Überprüfungen, die am Samstagmittag in Gießen und in Fernwald - Steinbach durchgeführt wurden, standen die Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Die Folge war jeweils eine Blutentnahme. Bei einem 35 - Jährigen stellte sich bei der Kontrolle in Steinbach heraus, dass er ein falsches Kennzeichen an dem Auto angebracht hatte. Dazu war er zur Festnahme ausgebrieben. Auch am Sonntag ging es mit den doch eher ungewöhnlichen Kontrollergebnissen im Gießener Stadtgebiet weiter. Ein 20 - Jähriger, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde mit 0,8 Promille erwischt. Bei einem 30 - Jährigen zeigte das Alkoholtestgerät ebenfalls etwa 0,8 Promille an. Ein 31 - Jähriger aus Georgien hatte keinen Führerschein. Gegen alle Kontrollierten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Gießen: Hoher Schaden an der Hessenhalle

Aus einer Messehalle haben Unbekannte am letzten Wochenende offenbar dicke Beute gemacht. Die Unbekannten erbeuteten in der Nacht zum Samstag mehrere CD - Spiele und andere hochwertige Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Kennzeichen entwendet

Die beiden Kennzeichen FB-DH 1988 wurden am letzten Wochenende in der Licher Straße in Garbenteich von einem VW Up abmontiert und entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Axt verwendet

Mit einer Axt haben Unbekannte versucht, in der Gießener Straße in Hungen einen Waschautomaten aufzubrechen. Die Täter hatten dort in der Nacht zum Sonntag offenbar versucht, an das Bargeld zu kommen. Ohne Beute, aber mit einem Schaden von mehreren hundert Euro, verließen die Unbekannten den Bereich wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Biebertal: Alle vier Reifen platt gestochen

In der Krofdorfer Straße in Vetzberg haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gleich alle vier Reifen eines Ford Focus beschädigt. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: 19 - Jähriger schlägt mehrfach zu

In der Schottener Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Angriff auf einen20 - Jährigen. Ein 19 - Jährige war in den Innenbereich einer Kart-Bahn eingedrungen und schlug dann mehrfach auf seinen Kontrahenten ein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Dacia beim Ausparken touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Ausparken einen an der Ringallee, in Höhe der THM, geparkten Dacia Logan. Der weiße PKW stand dort zwischen Dienstag (03. Dezember) 21.00 Uhr und Mittwoch (04. Dezember) 08.00 Uhr. Als der Fahrer des Dacia wiederkam, war die rechte, hintere Tür und der rechte, hintere Kotflügel beschädigt, sowie die Scheibe zerborsten. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/Schiffenberger Tal: Werbetafel beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag (07. Dezember) gegen 10.00 Uhr beim Befahren der Zufahrt eines Schnellrestaurants im Schiffenberger Weg eine beleuchtete Werbetafel und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555

Gießen/ Ludwigstraße: Ersthelferin verletzt

Eine Ersthelferin, die am Sonntag (08. Dezember) bei einem Verkehrsunfall um 01.50 Uhr die Unfallstelle absperren wollte, geriet mit einem vorbeifahrenden Taxifahrer in Streit. Als dieser die Unfallstelle passierte, kam es zu einer Berührung der Ersthelferin. Wer hat den Unfallhergang gesehen und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555

