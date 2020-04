Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200423.1 Heide: Ermittlungserfolg der Kripo Heide

Heide (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Jugend der Kripo Heide ist ein 19-Jähriger am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe zugeführt worden. Der Richter erließ Haftbefehl gegen den Heranwachsenden.

Dem polizeibekannten jungen Mann wird vorgeworfen, in den Abendstunden des 8. Dezembers 2019 eine Tankstelle in der Waldschlößchenstraße in Heide überfallen zu haben. Unter Vorhalt einer Waffe erbeutete er Bargeld.

Weiterhin ist der Heider verdächtig, am Abend des 16. Dezembers 2019 ein Fahrrad gestohlen zu haben. Mit diesem suchte er eine in Lohe-Rickelshof ansässige Bäckerei auf und raubte, ebenfalls unter Vorhalt einer Waffe, die Tageskasse. Anschließend flüchtete der 19-Jährige mit dem Fahrrad.

Die an beiden Tatorten gesicherten Spuren führten letztendlich zu dem Täter, der sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

