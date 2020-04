Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200423.2 Itzehoe: Teurer Friedhofsbesuch

Itzehoe (ots)

Während eines nur kurzen Besuches auf einem Itzehoer Friedhof hat ein Unbekannter gestern aus dem Fahrzeug zweier Itzehoer Smartphones und eine Handtasche entwendet. Mit einer Geldkarte hob der Dieb Bares vom Konto der Geschädigten ab.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.10 Uhr stellten die Itzehoer ihren VW auf dem Friedhofsparkplatz im Sandberg ab. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie, dass ein Handy und eine Tasche samt Inhalt aus dem Fahrzeug fehlten. Einbruchspuren waren an dem elektronisch zu verriegelnden Wagen nicht zu sehen. Bereits kurz nach der Tat hob der Dieb mit einer Geldkarte, die sich in der gestohlenen Tasche befand, tausend Euro über einen Geldautomaten in Hohenlockstedt ab.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

