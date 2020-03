Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Schaufensterscheibe bei Schlägerei beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Freitagabend, dem 06.03.20 gegen 19.40 Uhr kam es in der Hohenfelder Straße 27 in Koblenz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Hierbei wurde eine 15jähriger Geschädigter von seinem männlichen Kontrahenten gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes gestoßen. Die Schaufensterscheibe ging hierdurch zu Bruch, der 15jährige Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verletzungen am Hinterkopf und wurde in Anschluss ärztlich versorgt. Als die Polizei eintraf, war der Täter bereits nicht mehr vor Ort. Zeugenaussagen zufolge soll er dunkle Haare gehabt und eine weiße Jacke getragen haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1, Tel. 0261 - 103-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell