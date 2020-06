Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/RW) E-Scooter-Fahrer fährt unter Drogen 8.6.20

Dornhan (ots)

Dass ein E-Scooter kein Spielzeug, sondern ein offizielles Verkehrsmittel ist, hat am Montagabend ein 34 Jahre alter Mann schmerzlich erfahren müssen. Gegen ihn wird Anzeige erstattet, weil er unter Einfluss berauschender Mittel das Elektrokleinstfahrzeug geführt hat. Der Mann fiel spätabends einer Streife zwischen Dornhan und Gundelshausen auf und wurde deswegen kontrolliert. Da ein Drogenvortest positiv ausfiel, wurde er zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus verbracht. Gegenüber den Beamten gab er an, am Vortag ein paar Joints geraucht zu haben. Neben der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wird die Polizei auch die Führerscheinstelle beim Landratsamt über den Vorfall unterrichten. Die Polizei weist darauf hin, dass Elektrokleinstfahrzeuge zwar ohne Führerschein ab 14 Jahren gefahren werden dürfen, aber die gleichen Promillegrenzen, wie bei anderen Kraftfahrzeugen gelten.

