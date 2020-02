Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Drei Männer von Gruppe angegriffen, Wiesbaden, Moritzstraße, 02.02.2020, 05:30 Uhr

(He)Am frühen Sonntagmorgen kam es in Wiesbaden in der Moritzstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der drei Männer im Alter zwischen 24 und 30 Jahren verletzt wurden. Gegen 05:30 Uhr gerieten augenscheinlich die Dreiergruppe und ein bis dato unbekannter Täter vor einer Shisha Lounge in Streit, wobei der Täter Drohungen aussprach und letztlich einem Geschädigten einen Faustschlag versetzte. Daraus habe sich eine Schlägerei entwickelt, in deren Verlauf dann, den Angaben der Geschädigten zufolge, sie von bis zu 30 Personen angegriffen worden seien. Unter anderem sei ein Holzstock zum Einsatz gekommen. Der Haupttäter sei 24 - 27 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, etwas dicklich, habe eine dunklere Hautfarbe, kurze glatte Haare und trage einen langen, schwarzen Bart. Die Person habe ein "südländisches Aussehen" gehabt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Person geschlagen, Wiesbaden, Blücherplatz, 02.02.2020, circa 16:00 Uhr - 17:00 Uhr

(He)Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Blücherplatz in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Wiesbadener und mehreren Personen, bei der der Wiesbadener verletzt wurde. Der alkoholisierte Geschädigte gab an, dass er zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr von "8-10 Personen" vor einer Gaststätte geschlagen worden sei. Die weiteren Hintergründe des Streites wurden nicht bekannt. Ein Täter wird als circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, mit normaler Statur und Vollbart beschrieben. Er trage kurze schwarze Haare und sei mit einer mittellangen Lederjacke in braun sowie einer Bluejeans bekleidet gewesen. Der Geschädigte beschrieb den Täter als "südländisch aussehend". Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Schmierereien auf Altglascontainer, Wiesbaden-Biebrich, Pfälzer Straße, Feststellungszeitpunkt: 03.02.2020, 17:00 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wurden in Biebrich in der Pfälzer Straße auf einem Altglascontainer politisch motivierte Schmierereien festgestellt, welche jedoch von einer Streife vor Ort gänzlich entfernt werden konnten. In diesem Zusammenhang wurden ebenfalls auf einem Kaugummiautomat in der Rudolf-Dyckerhof-Straße ähnliche Schmierereien entdeckt. Auch diese wurden entfernt. Wann die Schriftzüge aufgebracht wurden ist nicht bekannt. Der Staatsschutz der Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

4. Einbrecher auf der Flucht gesehen, Wiesbaden-Frauenstein, Kirschblütenstraße, 03.02.2020, 18:48 Uhr

(He)Gestern Abend wurden in der Kirschblütenstraße in Wiesbaden-Frauenstein zwei Einbrecher scheinbar durch eine Alarmanlage in die Flucht geschlagen und konnten hierbei von Nachbarn gesehen werden. Gegen 18:50 Uhr hörten Bewohner eines Mehrfamilienhauses aus der Tatwohnung ein verdächtiges Poltern und vernahmen sodann das Ertönen einer Alarmanlage. Bei einem Blick aus dem Fenster erkannten die Zeugen dann zwei Männer, welche aus einem Fenster der betreffenden Wohnung kletterten und durch den Garten flüchteten. Beschreibung: beide männlich, 1,75-1,80 Meter, schlank, Sturmhauben übergezogen, dunkel gekleidet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Versuchter Einbruch in Reihenhaus, Taunusstein, Wehen, An den Freiäckern, 02.02.2020, 08.00 Uhr bis 03.02.2020, 14.25 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagmorgen und Montagnachmittag machten sich Einbrecher an der Eingangstür eines Reihenhauses in der Straße "An den Freiäckern" in Taunusstein-Wehen zu schaffen. Die Täter hatten versucht, die Tür aufzuhebeln und dann aber unverrichteter Dinge wieder die Flucht ergriffen. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Wertgegenstände aus geparkten Autos gestohlen, Niedernhausen, Frankenweg, 03.02.2020, 00.00 Uhr bis 07.10 Uhr, Idstein, Am Friedhof, 03.02.2020, 16.00 Uhr bis 04.02.2020, 09.00 Uhr,

(pl)In Niedernhausen und in Idstein mussten zwei Personen leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Diebe hatten sich in der Nacht zum Montag in Niedernhausen an einem im Frankenweg abgestellten Mazda zu schaffen gemacht und aus dem Kofferraum des Wagens einen Laptop gestohlen. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen waren Autoaufbrecher in Idstein auf dem Friedhofsparkplatz zugange. Die Täter schlugen die Seitenscheibe eines dort geparkten Suzuki ein und ließen aus dem Fahrzeuginnenraum unter anderem Taschen, eine Axt, ein Erste-Hilfe-Set sowie Zigaretten mitgehen. Die Polizei empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere mobile Navigationsgeräte, Handys, Laptops und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Die Täter schlagen blitzschnell zu und räumen die Fahrzeuge aus. Angelockt werden Diebe oft auch durch an der Scheibe oder an der Mittelkonsole angebrachte Halterungen von Navigationsgeräten. Auch verstecken ist sinnlos, weil erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Erst versucht Turnbeutel zu entwenden und dann gegen Bein getreten, Geisenheim, Berliner Straße, 03.02.2020, 12.45 Uhr,

(pl)Ein 11- 13 Jahre alter Junge hat am Montagmittag in der Berliner Straße in Geisenheim versucht, einer 10-jährigen Schülerin deren Turnbeutel zu entwenden und ihr anschließend gegen das Bein getreten. Das Mädchen war gegen 12.45 Uhr von der Schule in Richtung Bahnhof unterwegs. In der Berliner Straße sei dann der Junge auf sie zugekommen und habe schließlich an ihrem Turnbeutel gezogen. Als es ihm nicht gelang, die Tasche an sich zu nehmen, soll er die 10-Jährige gegen das Bein getreten haben. Nach Angaben der Geschädigten soll der Junge etwa 11- 13 Jahre alt sowie ca. 1,50 Meter groß gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er einen grün-braunen Kapuzenparka und eine dunkle Hose. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl von Bienenvölkern, Bad Schwalbach, Langenseifen, 03.01.2020, 13.00 Uhr bis 03.02.2020, 14.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben innerhalb des vergangenen Monats bei Langenseifen drei Bienenvölker gestohlen. Die entwendeten Bienenvölker waren auf einem Privatgrundstück am Waldrand untergebracht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Falsches Gewinnversprechen, Lorch, Lorchhausen, 03.02.2020, 11.15 Uhr,

(pl)Bei einem Mann aus Lorchhausen haben Betrüger am Montagvormittag versucht, mit einem falschen Gewinnversprechen Bargeld zu ergaunern. Dem Mann wurde telefonisch ein Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten, sollte er jedoch erst Gutscheinkarten im Wert von mehreren Hundert Euro kaufen und diese dann einem Abholer übergeben. Da der Angerufene glücklicherweise skeptisch reagierte, ging er den Betrügern nicht ins Netz und informierte stattdessen die Polizei. Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

6. 78-Jähriger vermisst und wieder aufgefunden, Kiedrich, Walluf, 03.02.2020,

(pl)Am Montagnachmittag wurde der Eltviller Polizei gemeldet, dass ein älterer Mann aus Kiedrich von seiner Ehefrau vermisst werde. Der Senior hatte gegen 12.15 Uhr das Wohnhaus in Kiedrich verlassen und seitdem war sein Aufenthaltsort unbekannt. Bei der Suche nach dem Vermissten war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte eine Streife den Vermissten gegen 19.00 Uhr wohlbehalten im Bereich eines Einkaufsmarktes in Walluf auffinden. Der Senior war den ganzen Tag zu Fuß unterwegs.

7. Skoda Fabia zerkratzt, Walluf, Niederwalluf, Westerwaldstraße, 02.02.2020, 18.00 Uhr bis 03.02.2020, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagvormittag in der Westerwaldstraße in Niederwalluf einen geparkten Skoda Fabia zerkratzt. Die Täter schlugen zwischen 18.00 Uhr und 10.00 Uhr zu und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

8. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Idstein, Black-und-Decker-Straße, 02.02.2020, 18.00 Uhr bis 03.02.2020, 11.00 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Idstein wurde zwischen Sonntagabend und Montagvormittag der linke Außenspiegel eines geparkten Audi A3 beschädigt. Das schwarze Auto war in der Black-und-Decker-Straße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wiesbadener Straße abgestellt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell