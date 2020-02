Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Polizeieinsatz im Erlkönigweg, Ehepaar tot aufgefunden, 03.02.2020,

(He)Heute Morgen kam es gegen 11:00 Uhr im Erlkönigweg zu einem größeren Polizeieisatz. Grund hierfür war eine Mitteilung eines Pflegedienstes über Notruf, dass in einem dortigen Einfamilienhaus eine augenscheinlich tödlich verletzte Frau liegen würde. Da in dem Haus ebenfalls deren Ehemann wohnt, welcher berechtigt über Schusswaffen verfügt, dessen Aufenthaltsort zunächst nicht bekannt war und die Hintergründe zu diesem Zeitpunkt völlig unklar waren, wurde die Örtlichkeit abgesperrt und Spezialkräfte verständigt. Diese fanden in dem Haus das Ehepaar, beide 75 Jahre alt, leblos auf. Rettungskräfte stellten den Tod der beiden Personen fest. Es ist davon auszugehen, dass die Hintergründe des Sachverhaltes im familiären Umfeld zu suchen sind. Eine Beteiligung Dritter kann nach derzeitigem Erkenntnisstand ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2. Geschlagen und Wertsachen gestohlen, Wiesbaden, Marktstraße, 02.02.2020, 06:40 Uhr

(he)Am Sonntagmorgen wurde ein 33-jähriger Wiesbadener in Wiesbaden in der Marktstraße von einem unbekannten Täter zu Boden geschlagen und bekam anschließend sein Handy und die Geldbörse geraubt. Das Opfer wurde gegen 06:40 Uhr vor einem Restaurant angegangen. Während des Übergriffs habe der Geschädigte nach eigenen Angaben kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, waren dann das Handy und seine Geldbörse verschwunden. Es entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Der 33-Jährige erlitt bei dem Angriff eine Platzwunde. Eine Täterbeschreibung kann nicht abgegeben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Geschlagen und Geld gefordert, Wiesbaden, Murnaustraße, 01.02.2020, 04:00 Uhr

(He)Am frühen Samstagmorgen wurde ein 22-Jähriger Wiesbadener von einer Gruppe junger Männer aufgefordert, für sie Bargeld am Bankautomaten abzuheben. Währenddessen wurde er auch von zwei Tätern geschlagen. Die Gruppe von fünf Männern sprach das Opfer auf dem Außengelände einer Veranstaltungslocation an und forderte Geld. Es kam zu Diskussionen und zwei Täter aus der Gruppe schlugen dem 22-Jährigen in das Gesicht. Weiterhin wurde er im weiteren Verlauf aufgefordert, an den nächsten Bankautomaten zu gehen, um Geld abzuheben. Auf dem Weg dorthin kamen der Geschädigte sowie die Tätergruppe an einem Rettungswagen vorbei. Der Geschädigte meldete sich nun bei dessen Besatzung, woraufhin die Gruppe sich entfernte. Die zwei schlagenden Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: 20-25 Jahre, 1,75-1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare mit auffälligem Zopf, Bart, "südeuropäisches Erscheinungsbild". 2. Täter: 20-25 Jahre,1,80 - 1,85 Meter groß, schlank/sportlich, kurzrasierte schwarze Haare, "südeuropäisches Erscheinungsbild", dunkle, dicke Jacke. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Kurzer "Spaß" an gestohlenem Tablet, Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz, 31.01.2020, 11:05 - 11:15 Uhr

(He)Das hatte sich ein 36-jähriger mutmaßlicher Dieb sicherlich anders vorgestellt; dachte er doch mit einem geklauten Tablet eine lukrative Beute gemacht zu haben. Dieses Tablet wurde nämlich am Freitagmorgen um kurz nach 11:00 Uhr aus dem Innenraum eines im Bereich des Bahnhofsvorplatzes abgestellten Lkw entwendet. Der kurz danach wieder an seinen LKW zurückkehrende Fahrer bemerkte das Fehlen sofort und kontaktierte unmittelbar seinen Arbeitgeber. Dieser konnte dem Fahrer bei der Suche nach dem firmeneigenen Tablet behilflich sein und gab einen Hinweis auf dessen Verbleib. Der Fahrer machte sich daraufhin sofort auf den Weg in einen nahegelegenen Discounter. Dort angekommen staunte der Fahrer nicht schlecht, denn die Polizei war schon vor Ort, ohne dass er einen Notruf abgesetzt hatte. Dies hatte jedoch den Hintergrund, dass der vermeintliche Tabletdieb kurz nach diesem Diebstahl in dem Lebensmitteldiscounter beim Klauen erwischt wurde und das dortige Sicherheitspersonal die Polizei verständigt hatte. Somit waren die Umstände schnell geklärt und dem Lkw-Fahrer konnte umgehend sein Tablet wieder zurückgegeben werden.

5. Mazda gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Römerweg, 02.02.2020, 17:30 Uhr - 03.02.2020, 05:50 Uhr

(He)In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen im Römerweg in Biebrich abgestellten Mazda 6 im Wert von circa. 15.000 Euro. Der PKW wurde gestern gegen 17:30 Uhr auf der Straße abgestellt. Als der Halter dann heute um 05:50 Uhr zur Arbeit fahren wollte, war der graue Pkw mit den Kennzeichen WI-YM 278 verschwunden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Einbrüche in drei Pkw - Lenkräder entwendet, Wiesbaden, Humboldtstraße, Lortzingstraße, Kleine Frankfurter Straße, 27.01. - 03.02.2020

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in bis dato drei gemeldeten Fällen zu Einbrüchen in Pkw, bei denen die Täter die Lenkräder ausbauten und mit diesen anschließend unerkannt flüchteten. In der Humboldstraße, der Lortzingstraße sowie der kleinen Frankfurter Straße wurden jeweils Fahrzeuge des Herstellers BMW angegangen. In allen Fällen drangen die oder der Täter gewaltsam in die Fahrzeuginnenräume ein und machten sich an den Lenkrädern, teilweise mit Airbag, zu schaffen. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Autoeinbrecher flüchtet, Wiesbaden, Waterloostraße, 02.02.2020, 01:22 Uhr

(He)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein mutmaßlicher Autoeinbrecher in der Waterloostraße von Anwohnern erwischt und flüchtete nach einer Ansprache durch die Zeugen. Um 01:22 Uhr bemerkten Anwohner im Bereich der Waterloostraße den Unbekannten, welcher sich an einem Pkw zu schaffen machte. Als sich die Zeugen zu erkennen gaben, ging der Mann schnellen Schrittes in Richtung Eckernfördestraße und rannte schließlich in Richtung Lahnstraße davon. Beschrieben wird der Tatverdächtige als circa 1,80 Meter groß, schlank, er trage blonde kurze Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Weiterhin habe er eine schwarze Bauchtasche getragen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann auf seiner Flucht mit einer weiteren Person gesprochen hat. Die Zeugen berichten ein Rufen in einer osteuropäischen Sprache vernommen zu haben. An dem PKW entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Haltestelle stark beschädigt, Wiesbaden, Saarstraße, Kahle Mühle, 02.02.2020, 05:26 Uhr - 05:56 Uhr

(He)Am frühen Sonntagmorgen beschädigten unbekannte Täter in der Saarstraße Teile der Bushaltestelle "Kahle Mühle" und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zwischen 05:26 Uhr und 05:56 Uhr zerstörten die unbekannten Vandalen die Anzeigetafel sowie die Verglasung des Haltestellenunterstandes in Fahrtrichtung Innenstadt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher entwenden Porsche, Hünstetten, Bechtheim, Am Birnbusch, 31.01.2020, 22.30 Uhr bis 01.02.2020, 08.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Wohnhaus in Bechtheim entwendeten unbekannte Täter einen Porsche 911 mit dem amtlichen Kennzeichen BIN-HW 68. Die Einbrecher waren in der Nacht zum Samstag durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus in der Straße "Am Birnbusch" eingedrungen. Im Anschluss schnappten sich die Täter den Schlüssel des vor dem Haus abgestellten grauen Porsche und ergriffen mit dem Pkw sowie noch aufgefundenen Bargeld die Flucht. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Einbrecher im Bereich von Taunusstein unterwegs Taunusstein, 01.02.2020 bis 02.02.2020, (pl)Im Verlauf des Wochenendes haben Einbrecher im Bereich von Taunusstein ihr Unwesen getrieben und eine Wohnung und zwei Wohnhäuser heimgesucht. Der Wohnungseinbruch ereignete sich am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 22.40 Uhr in der Straße "Am Marktplatz" in Taunusstein-Wehen. Die Täter hebelten ein Fenster der betroffenen Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld. Am Sonntag schlugen die Einbrecher dann sogleich zweimal in der Geschwister-Scholl-Straße in Taunusstein-Hahn zu und ließen aus den beiden Wohnhäusern ebenfalls hochwertige Schmuckstücke mitgehen. Während in einem Fall der Tatzeitraum zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr liegt, konnte der zweite Einbruch auf die Zeit zwischen 19.00 Uhr und 19.50 Uhr eingeschränkt werden. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen in diesen Fällen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Wohnzimmerfenster aufgehebelt, Niedernhausen, Ulmenstraße, 01.02.2020, 10.00 Uhr bis 19.10 Uhr,

(pl)Durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster verschafften sich Einbrecher am Samstag Zugang zu einem Reihenhaus in Niedernhausen. Die Täter brachen zwischen 10.00 Uhr und 19.10 Uhr in das Haus in der Ulmenstraße ein und erbeuteten diverse Schmuckstücke und Bargeld. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen in diesem Fall die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

4. Einbruch in Einfamilienhaus, Oestrich-Winkel, Winkel, Gutenbergstraße, 01.02.2020, 14.00 Uhr bis 20.20 Uhr,

(pl)In Winkel brachen unbekannte Täter am Samstag in ein Einfamilienhaus in der Gutenbergstraße ein. Die Täter verschafften sich zwischen 14.00 Uhr und 20.20 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und ergriffen dann aber offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Gaststätte von Einbrechern heimgesucht, Taunusstein, Wehen, Aarstraße, 30.01.2020, 23.30 Uhr bis 31.01.2020, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag haben sich Einbrecher in der Aarstraße in Taunusstein-Wehen Zutritt zu einer dortigen Gaststätte verschafft. Die Unbekannten hebelten zwei Türen der Lokalität auf und machten sich in den Räumlichkeiten der Gaststätte an einem Spielautomaten zu schaffen, aus welchem sie dann das darin befindliche Bargeld entwendeten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Werkzeuge im Visier von Autoaufbrechern, Hünstetten, Kesselbach, Taunusstein, Neuhof, 31.01.2020, 16.30 Uhr bis 01.02.2020, 12.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag wurden in Kesselbach zwei Fahrzeuge und in Taunusstein-Neuhof ein Kleinbus aufgebrochen. Abgesehen hatten es die Autoaufbrecher in allen drei Fällen auf die in den Fahrzeugen befindlichen Werkzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro. In Kesselbach schlugen die Autoaufbrecher in der Neukirchner Straße sowie in der Straße "Am alten Hof" zu und gingen dort einen weißen Nissan sowie einen weißen Renault Master an. In Taunusstein-Neuhof waren die Täter an einem in der Blumenstraße abgestellten weißen Fiat Ducato zugange. Hinweise zu den Autoaufbrüchen nimmt die zuständige Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 oder aber die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

7. Unfall beim Abbiegen - Vier Verletzte, Idstein, Bundesstraße 275, 01.02.2020, 11.10 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B 275 bei Idstein wurden am Samstagvormittag vier Personen verletzt. Ein 30-jähriger Autofahrer war gegen 11.10 Uhr mit seinem Mercedes von Eschenhahn kommend auf der Bundesstraße in Richtung Idstein unterwegs und wollte dann nach links auf die K 708 abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Chevrolet einer entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrerin. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Ihr 28-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige sowie dessen 52-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die beiden total beschädigten Unfallwagen wurden sichergestellt und ein Gutachter hinzugezogen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

