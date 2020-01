Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Nach Diebstahl von Getränkedose mit Messer bedroht, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 30.01.2020, 00:10 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht kam es in einem Kiosk in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden zu einer Bedrohung mit einem Teppichmesser. Verletzt wurde jedoch niemand. Kurz nach Mitternacht entwendete ein 46-jähriger Wiesbadener aus dem Kiosk eine Dose Energydrink. Der 34-jährige Kioskbetreiber bemerkte dies und forderte die Rückgabe der Dose. Dies geschah auch, jedoch entwickelte sich im Weiteren ein Streitgespräch zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 46-Jährige ein Teppichmesser zog und den 34-Jährigen damit bedrohte. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes antreffen. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann sehr aggressiv. Er wurde gefesselt, auf das Revier verbracht und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

2. Pkw aufgebrochen - hoher Diebstahlsschaden, Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, 28.01.2020, 18:30 Uhr - 29.01.2020, 06:45 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in der Borsigstraße in Nordenstadt zwei geparkte Fahrzeuge auf und verursachten dabei einen Gesamtschaden von mehreren 10.000 Euro. Auf einem in einem Hinterhof gelegenen Parkplatz schlugen die Täter die Heckscheibe eines Mercedes Vito ein und entwendeten aus dem Kofferraum drei spezielle Messgeräte im Wert von mehreren 10.000 Euro. Nicht weit von diesem Tatort entfernt, wurde auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes ein Ford Transit angegangen. Auch hier verschafften sich die oder der Täter gewaltsam Zutritt und flüchteten mit erbeuteten Werkzeug und Arbeitsgeräten. Die Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen, welche Zeugen oder Hinweisgeber bittet, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. Einbruch in Café, Wiesbaden, Wellritzstraße, 29.01.2020, 04:00 Uhr - 29.01.2020, 08:30 Uhr

(He)Am frühen Mittwochmorgen drangen unbekannte Täter in der Wellritzstraße in Wiesbaden in ein Café ein und verursachten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Ob auch Diebesgut entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zwischen 04:00 Uhr und 08:30 Uhr gelangten die oder der Täter auf unbekannte Art und Weise in das Innere und öffneten hier gewaltsam mehrere Spielautomaten. Deren Geldfächer waren zum Zeitpunkt der Feststellung leer, wobei es der weiteren Abklärung bedarf, mit wieviel Bargeld diese ggf. gefüllt waren. Nach der Tatbegehung gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Politisch motivierte Schmierereien, Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, Feststellungszeitpunkt: 29.01.2020, 10:20 Uhr

(He)Gestern Morgen wurden an einer in der Breslauer Straße in Biebrich gelegenen Bushaltestelle Schmierereien mit politisch motiviertem Hintergrund festgestellt. In welchem Zeitraum diese angebracht wurden ist bis dato noch nicht bekannt. An der dortigen Bushaltestelle "Bunsenstraße" wurden die Sitzbank sowie eine Glasscheibe des Unterstandes mutmaßlich mit einem Filzstift angemalt. Eine Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Kollision mit Radfahrer, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 29.01.2020, 17:45 Uhr

(He)Gestern Abend kam es auf der Rheingaustraße in Biebrich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Opel-Fahrer, bei dem der Fahrradfahrer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Um 17:45 Uhr befuhr der 69-jährige Radfahrer die Straße "Am Schlosspark" in Richtung Rheingaustraße und beabsichtigte diese an dem dortigen Zebrastreifen zu überqueren. Zeitgleich befuhr der PKW-Fahrer die Rheingaustraße in Richtung Albert-Schweitzer-Alle. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Radfahrer ohne Abzusteigen unmittelbar vom Bürgersteig auf die Straße. Der 41-jährige PKW-Fahrer übersah den Radfahrer und es kam zu einer Kollision. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Therapiezentrum, Taunusstein, Wehen, Weiherstraße, 28.01.2020, 19.00 Uhr bis 29.01.2020, 07.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Therapiezentrums in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen ein. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. VW Polo zerkratzt, Rüdesheim, Eibinger Straße, 29.01.2020, 07.30 Uhr bis 08.50 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen in der Eibinger Straße in Rüdesheim die Beifahrerseite eines dort geparkten VW Polo zerkratzt. Die Täter schlugen zwischen 07.30 Uhr und 08.50 Uhr zu und verursachten einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfälle im Kreisgebiet - Achtung Wild!, Kreisgebiet, 29.01.2020,

(pl)Derzeit kommt es im gesamten Kreisgebiet immer wieder zu Wildunfällen. Allein am Mittwoch registrierten die Polizeistationen rund ein halbes Dutzend Unfälle, an denen neben den betroffenen Fahrzeugen unterschiedliche Arten von Wild beteiligt waren. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden, jedoch entstanden an den Unfallfahrzeugen teilweise erhebliche Sachschäden.

Aufgrund der Vielzahl der Fälle und der aktuellen Situation rät die Polizei: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie stark ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

