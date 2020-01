Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei, Wiesbaden, Innenstadt, 30.01.2020, 23:05 Uhr

(He)Gestern Abend flüchtete ein 31-jähriger Wiesbadener mit seinem PKW vor einer Polizeistreife, nachdem diese ihn auf der Taunusstraße einer Kontrolle unterziehen wollte. Hintergrund war die Feststellung der Streife, dass der PKW-Führer mit seinem silbernen E 240 an der Einmündung Taunusstraße / Georg-August-Zinn-Straße eine rote Ampel überfuhr. Ein Anhalteversuch auf der Taunusstraße scheiterte jedoch, da der Fahrer trotz entsprechender Anhaltesignale der Streife unbeirrt weiterfuhr. Im weiteren Verlauf ging die Fahrt über die Wilhelmstraße, den Friedrich-von-Thiersch-Weg, Sonnenberger Straße, Wilhelmstraße, Georg-August-Zinn-Straße, Richtung Webergasse, Schwalbacher Straße, Emser Straße, Dürerplatz, Klarenthaler Straße, Kurt-Schumacher Ring. Zwischenzeitlich waren mehrere Streifenwagen in den Einsatz eingebunden, sodass der Mercedes-Fahrer im Kurt-Schumacher-Ring in Höhe der Hausnummer 16 letztlich anhielt. Bis zu diesem Zeitpunkt war es glücklicherweise zu keinem Personen- oder Sachschaden gekommen. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass der flüchtige PKW während seiner Fahrt mehrere rote Ampeln überfuhr und zeitweise mit über 100 km/h unterwegs war. Im Innern des Fahrzeuges wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Weiterhin ergaben Ermittlungen, dass der 31-Jährige selbst unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte. Daraufhin wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurden sein Führerschein sowie der PKW sichergestellt. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Fahrt, bzw. Personen oder andere Verkehrsteilnehmer, welche gegebenenfalls durch den Mercedes gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

2. Ladendieb leistet Widerstand, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 30.01.2020, 17:00 Uhr

(He)Im Rahmen der Personalienfeststellung leistete ein 37-jähriger Ladendieb gestern in Wiesbaden gegen die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen Widerstand und musste daraufhin gefesselt und auf eine Dienststelle verbracht werden. Eine Polizeistreife wurde gegen 17:00 Uhr in das Lilien Carre gerufen, da es dort seitens des 37-Jährigen zu einem Diebstahl gekommen war. Als die Streife die Personalien des Mannes feststellen wollten, trat dieser nach den Beamten und beleidigte diese auf das Übelste. Er wurde daraufhin gefesselt und auf eine Polizeidienststelle verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Verletzt wurde bei dem Einsatz nach dem gegenwärtigen Sachstand niemand.

3. Mülltonnenbrand, Wiesbaden-Biebrich, Am Jägerhof, 30.01.2020, 22:16 Uhr

(He) Gestern Abend kam es in Wiesbaden-Biebrich in der Straße "Am Jägerhof" zum Brand einer Mülltonne, bei der ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Gegen 22:15 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer und alarmierte sogleich die Feuerwehr. Diese hatten den eigentlichen Brand schnell unter Kontrolle, musste jedoch, um die weitere Entstehung von Glutnestern auszuschließen, Teilbereiche der Außendämmung des Fachwerkhauses abtragen, vor der die Mülltonne stand. Wie der Brand in der Papiermülltonne entstand ist unklar, eine vorsätzliche Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Mülltonne wurde komplett zerstört. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch in Möbelgeschäft, Wiesbaden, Moritzstraße, 29.01.2020, 19:00 Uhr - 30.01.2020, 10:10 Uhr

(He) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in der Moritzstraße in Wiesbaden in ein Möbelgeschäft ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 10:10 Uhr drangen die Einbrecher mit Gewalt in die Verkaufsräume ein, welche in einem mehrstöckigen Wohn-/ und Geschäftsgebäude liegen. Die Täter entwendeten zwei Ausstellungsstücke sowie elektronische Geräte. Da ein Sofa und ein Sessel entwendet wurden, müsste der Abtransport mit einem Fahrzeug oder aber mit mehreren Personen erfolgt sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Verkehrsunfallflucht - Hinweise auf Verursacherin, Wiesbaden, Kellerstraße, 30.01.2020, 17:47 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in der Kellerstraße zu einer Unfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand, es jedoch Hinweise auf die Verursacherin gibt. Um 17:47 Uhr war das verursachende Fahrzeug, ein VW Passat älteren Baujahres, in der Kellerstraße unterwegs. Vor der Hausnummer 22 parkte zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer VW Polo. Im Vorbeifahren streifte der Passat den geparkten PKW, sodass dieser am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde. Der verursachende Passat sei dunkelblau oder schwarz gewesen und habe ein polnisches Kennzeichen gehabt. Weiterhin müsste dieser auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden sein. Die Fahrerin sei 30-40 Jahre alt gewesen und habe dunkle Haare getragen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

6. Verkehrsunfallflucht, Wiesbaden, Kiefernstraße, 29.01.2020, 18:00 Uhr - 30.01.2020, 09:30 Uhr

(He)Zwischen vergangenem Mittwoch und gestern, 09:30 Uhr kam es in der Kiefernstraße in Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von über 1.000 Euro entstand. Ein grauer Skoda Superb stand vor der Hausnummer 38 geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, bzw. eine -teilnehmerin beschädigte die Fahrerseite des Pkw und entfernte ich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen nicht vor. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

7. Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden,

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Vandalen beschädigen Kleinbus, Idstein, Am Hexenturm, Mittwoch, 29.01.2020, 19.30 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2020, 07.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Vandalen in der Straße "Am Hexenturm" in Idstein einen Kleinbus beschädigt. Die Unbekannten besprühten alle vier Räder des weißen VW Transporters mit Farbe und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126)93940 - 0 zu melden.

2. VW Golf zerkratzt, Rüdesheim, Oberstraße, Mittwoch, 29.01.2020, 21.10 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2020, 13.00 Uhr

(si)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der Oberstraße in Rüdesheim einen geparkten VW Golf beschädigt. Die Täter zerkratzten die Fahrerseite des braunen Pkw und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 zu melden.

3. Ermittlungsverfahren gegen Moped-Fahrer eingeleitet, Walluf, Nieder-Walluf, Johannisfeld, Donnerstag, 30.01.2020, 22.40 Uhr

(si)Gleich wegen mehrere Verstöße muss ein 34 Jahre alter Moped-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug am Donnerstagabend in der Straße "Johannesfeld" in Niederwalluf unterwegs war, nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Als der Mann von Beamten der Eltviller Polizei kontrolliert wurde, stellte sich nämlich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Zweirad zudem keinen Versicherungsschutz hat. Doch damit noch nicht genug, so ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von mindesten 1,9 Promille, weshalb er die Beamten für eine Blutentnahme zur Polizeistation nach Eltville begleiten musste. Auch besteht der Verdacht, dass der 34-Jährige außerdem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, als er mit seinem Moped unterwegs war. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen konnte der 34-Jährige die Polizeistation wieder verlassen.

4. Hauswand beschmiert, Niedernhausen, Königshofen, Am Wasserturm, 09.01. - 30.01.2020

(He)Gestern Morgen wurde in Niedernhausen - Königshofen an einem Mehrfamilienhaus eine Farbschmiererei festgestellt, durch die an der Hauswand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Der oder die Täter müssen die Wand im Zeitraum seit dem 09. Januar besprüht haben. Hinweise auf die Schmierfinken liegen nicht vor. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

5. Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall, Reckenroth, Reckenrother Weg, Donnerstag, 30.01.2020, 12.30 Uhr

(si)Zu einem erheblichen Sachschaden kam es am Donnerstagmittag im Reckenrother Weg bei einem Verkehrsunfall. Der 62 Jahre alte Fahrer eines VW Crafter war gegen 12.30 Uhr auf dem Reckenrother Weg in Richtung Reckenroth unterwegs, als ein vor ihm fahrender Peugeot verkehrsbedingt anhalten musste. Augenscheinlich bemerkte dies der VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 19 Jahre alte Peugeot-Fahrerin verletzt. Zudem wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt.

6. Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt, Geisenheim-Marienthal, Marienthaler Straße, Donnerstag, 30.01.2020, 15.00 Uhr

(si)Gleich zwei Personen wurden am Donnerstagnachmittag in der Marienthaler Straße in Marienthal bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 39 Jahre alte Daimler-Fahrerin war gegen 15.00 Uhr auf der Marienthaler Straße unterwegs, als eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem Renault von einem Grundstück auf die Marienthaler Straße auffahren wollte. Dabei übersah die 49-Jährige augenscheinlichen den dort fahrenden Daimler und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

7. Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Rheingau-Taunus, Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell