Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Möhringen Vorstadt

TUT) Verkehrskontrolle führt zur Klärung von Straftaten (08.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Den richtigen Riecher hatte die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Tuttlingen, die am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung der Dornierstraße in die Christian-Scherer-Straße den 42-jährigen Lenker eines im Schwarzwald-Baar-Kreis zugelassenen Peugeots einer Kontrolle unterzog.

Der 42-Jährige mit Wohnsitz auf Gemarkung Tuttlingen vermochten den kontrollierenden Polizeibeamten keinen Führerschein vorzuweisen. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb dem Tatverdächtigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Die polizeilichen Nachforschungen im Schwarzwald-Baar-Kreis zu dem Peugeot ergaben, dass das Kraftfahrzeug in Donaueschingen unter Angabe falscher Personalien angekauft und anschließend nicht umgemeldet wurde. Die Suche im Peugeot führte zum Fund mehrerer Flaschen Whiskey, die nach bisherigen Erkenntnissen gestohlen worden sein dürften. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tuttlingen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell