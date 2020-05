Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200504-3-pdnms Radfahrerin schwer verletzt nach Verkehrsunfall in Rodenbek ( RD )

Rodenbek (RD) (ots)

Eine 85 jährige Radfahrerin war im Bereich Rodenbek mit ihrem Fahrrad unterwegs und wollte die K 32 überqueren. Ein orangenes Motorrad befuhr die K 32 und erfasste die ältere Dame auf ihrem Rad. Die Frau stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Der Motorradfahrer flüchtete in Richtung Schönwohld, ohne zuvor anzuhalten und der Radfahrerin zu helfen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, die 85 jährige Frau kam dann schließlich mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik nach Kiel. Lebensgefahr bestand aber nicht. Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls oder auch nach Personen, die Hinweise zu dem orangefarbenen Motorrad geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeizentralstation Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100 oder über die 110.

