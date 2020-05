POL-NMS: 200504-1-pdnms Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Seefeld ( RD )

Polizeidirektion Neumünster

Am 04.05.2020 gegen 08.55 Uhr wurde das Ortsschild von Seefeld auf der Hauptstraße in Seefeld vermutlich durch einen Verkehrsunfall abgerissen und lag anschließend auf dem Radweg. Es ist zu vermuten, dass ein landwirtschaftliches Fahrzeug, eventuell mit Anhänger, dass Ortsschild beim Vorbeifahren aus Fahrtrichtung Gokels kommend, gestreift und abgerissen hat. Die Polizeistation in Hanerau-Hademarschen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können. Die Polizeistation Hanerau-Hademarschen ist unter der Rufnummer 04872-5229930 erreichbar. Ansonsten nimmt auch die 110 Hinweise entgegen.

