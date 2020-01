Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verpuffung auf einem Werksgelände in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Auf einem Werksgelände im Süden von Ludwigshafen kam es in den frühen Morgenstunden des 16.01.2020, gegen 01:45 Uhr, zu einer Verpuffung mit anschließendem Brand. Zum Zeitpunkt der Verpuffung hielten sich keine Personen in der Werkshalle auf. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Gebäude entstand Sachschaden in noch ungeklärter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Berger, PK



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell