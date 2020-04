POL-NMS: 200428-2-pdnms Polizeiliche Kriminalstatistik Polizeidirektion Neumünster 2019

Polizeidirektion Neumünster

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ermöglicht einen Überblick über die registrierten Straftaten und ermittelten Tatverdächtigen. Sie liefert ebenfalls Erkenntnisse über Formen und Entwicklungstendenzen innerhalb der Polizeidirektion Neumünster. Die Kriminalitätsentwicklung im Kreis Rendsburg-Eckernförde und der kreisfreien Stadt Neumünster verläuft zumeist heterogen. Insgesamt stieg die Anzahl der registrierten Straftaten leicht an. Während in der Stadt Neumünster eine Steigerung von 6,6 % (+709 Fälle) bei den Fallzahlen zu verzeichnen ist, stiegen diese im Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde nur leicht um 0,4 % (+47 Fälle). Die Aufklärungsquote der Gesamtkriminalität ohne Verstöße nach dem Aufenthalts- und Asylverfahrensgesetz sank leicht auf 57,1 %, liegt aber weiterhin über dem Landesschnitt von 54,7 %. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte aller Straftaten aufgeklärt werden konnten. Im Bereich der Wohnungseinbrüche ist seit nunmehr 2012 Jahr um Jahr ein rückläufiger Trend zu verzeichnen. Die Anzahl der registrierten Wohnungseinbruchsdiebstähle sank von 2018 auf 2019 abermals um 55 Fälle. Die Aufklärungsquote stieg dabei von 14,7 % auf 17,7 % im Jahr 2019 (Land SH 13,7 %). Somit entfaltet das landesweite Konzept zur Reduzierung der Wohnungseinbrüche und das darauf basierende WED-Konzept der Polizeidirektion Neumünster seine Wirkung. Über dies hinaus ermittelte die Polizei im Direktionsbereich in 523 Todesermittlungsverfahren und in 936 Fällen fahndete die Polizei nach abgängigen Personen oder Vermissten.

