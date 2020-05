Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200503-2-pdnms Festnahme nach Widerstandshandlung in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 01.05.2020 gegen 15.20 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster einen 23 jährigen Fahrradfahrer in der Anscharstraße in Neumünster kontrollieren, da dieser beim Fahrradfahren sein Handy benutzte. Als die beiden Polizeibeamten den 23 jährigen Radfahrer anhalten wollte, beschimpfte dieser die Polizisten mit wüsten Beschimpfungen und wollte flüchten. Nachdem er gestoppt werden konnte, ging der Mann auf die Polizisten los und wollte auf diese einschlagen. Dieser Angriff konnte jedoch von den Polizeibeamten unterbunden werden und der Mann konnte am Boden fixiert werden. Den polizeibekannten Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

