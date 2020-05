Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200504-2-pdnms Wer hat was verdächtiges beobachtet?

Am 04.05.2020 gegen 11.40 Uhr joggte eine junge Frau in der Geerdtsstraße in Neumünster, dortiger Stadtpark, entlang, als plötzlich ein Mann aus dem Gebüsch kam und versuchte die Frau zu ergreifen. Das Motiv, warum der Mann die Frau ergreifen wollte, ist unklar. Die junge Frau konnte ausweichen und weiterlaufen. Der Mann soll ca. 165-170 cm groß gewesen sein, er hatte eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu der Person geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder über die 110.

