Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Mit Ford Mustang von der Straße abgekommen und gegen Laternenmast geprallt - drei Kinder verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Unfall am Samstag (18.01.) kurz vor 16 Uhr kam ein 40-jähriger Fahrer eines Ford Mustang von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast. Dabei wurden drei mitfahrende Kinder im Alter von zehn, zwölf und 13 Jahren verletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war der Fahrer des hochmotorisierten Fahrzeugs beim Einbiegen von der Lüderitzstraße auf die Schwetzinger Landstraße/B 36 auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Pkw rutschte über eine Grünfläche, über einen Richtungspfeil und prallte schließlich seitlich gegen einen Laternenmast. Dabei lösten die seitlichen Airbags aus. Die drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, wurden nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungswägen in die Kinderklinik gebracht und dort zunächst stationär aufgenommen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden.

Die drei Kinder waren nicht mit entsprechenden Kindersitzen gesichert. Mitfahrende Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder kleiner als 150 cm sind, im Kfz mit, müssen zusätzlich zur Anschnallpflicht mit einem geeigneten Kindersitz gesichert werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

