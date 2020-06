Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Weiterer Einbruch in Firmengebäude im Industriegebiet Nord (04.06.2020 - 06.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein weiterer Einbruch in ein Firmengebäude in der Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet Nord wurde dem Polizeirevier Tuttlingen am Montag gemeldet. Der Einbruch in die sich an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße / Max-Eyth-Straße befindliche Druckerei wurde im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagfrüh verübt.

Unbekannte Täter gelangten gewaltsam über einen Lichtschacht in den Keller des Gebäudes. Von dort aus gelangten sie in mehrere Büroräume, wo sie Bargeld entwendeten.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

