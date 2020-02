Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 62-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 62-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstag. 6. Februar, auf der Goldbergstraße in Buer von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Der Gelsenkirchener überquerte gegen 16.35 Uhr unweit der Urnenfeldstraße an einer Fußgängerampel die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem Renault eines 82-Jährigen aus Gelsenkirchen zusammen. Der Senior war mit seinem Modus auf der Goldbergstraße in Richtung De-La-Chevallerie-Straße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Goldbergstraße halbseitig gesperrt.

