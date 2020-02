Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt sind gestern, 5. Februar 2020, vier Personen leicht verletzt worden. Um 16.35 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Essenerin auf das an der Ampelkreuzung Krayer Straße haltende Fahrzeug eines 53 Jahre alten Gelsenkircheners auf. Er und sein 46 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Aufprall mit ihrem Auto auf ein weiteres, vor ihnen stehendes Fahrzeug eines 33 Jahre alten Esseners geschoben. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

