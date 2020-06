Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Exhibitionistische Handlungen (08.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr an dem beim sogenannten "Hirschbrünnele" von der Straße "Oberer Bann" im Wohngebiet Koppenland in Richtung Möhringen führenden Fahrradweg ereignete.

Eine 47-jährige Touristin saß im Bereich des "Hirschbrünnele" auf einer Bank, als sie durch einen jüngeren Mann mit Hund angesprochen wurde. Der Unbekannte bat die Geschädigte, kurzzeitig dessen Hund an der Leine festzuhalten und entfernte sich. Bei seiner Rückkehr wurde das Opfer auf die geöffnete Hose und das sichtbare Geschlechtsteil des Tatverdächtigen aufmerksam. Sie flüchtete vom Tatort und verständigte die Polizei. Der unbekannte Exhibitionist wurde im Verlaufe der sofort aufgenommenen Fahndung nicht mehr festgestellt.

Der Tatverdächtige wurde als etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schmächtig beschrieben. Er trug kurzrasiertes, blondes Haar und war mit einer beigefarbenen Hose bekleidet. Der kleinwüchsige Hund trägt ein weißes Fell mit langen Zotteln.

Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Tuttlingen übernommen. Personen, die der Polizei Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder zu einem möglicherweise benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

