Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 25-Jähriger bei Pkw-Unfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (2. Juni) gegen 23.50 Uhr auf der K 29 zwischen Schliprüthen und Faulebutter ist ein 25-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Zunächst befuhr dieser mit seinem Wagen die Straße in Richtung Schönholthausen. Auf einem schmalen Straßenstück kam ihm der Pkw einer 19-Jährigen entgegen. Obwohl beide angaben, weit rechts gefahren zu sein, stießen ihre Fahrzeuge mit den Außenspiegeln aneinander. Da der 25-Jährige das Fenster an der Fahrertür geöffnet hatte, flogen die Splitter des Außenspiegels gegen seine Hand und an den Unterarm, wodurch er leichte Schnittverletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell