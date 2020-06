Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Bäckereien in Gerlingen

Wenden (ots)

Gleich zwei Einbrüche haben sich am vergangenen Wochenende in Bäckereifilialen auf der Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. In beiden Fällen verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstag (31. Mai, 11 Uhr) und Montag (2. Juni, 5 Uhr) Zugang zu den Verkaufsräumen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie dafür die Eingangstüren auf. Sie erbeuteten jeweils Bargeld. Es entstand zudem Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, wird derzeit geprüft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

