Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 62-Jährige stürzt mit E-Bike

Attendorn (ots)

In Repe hat sich am Montag (1. Juni) gegen 14.30 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin sich verletzte. Zunächst befuhr die Radfahrerin die "Biggeseestraße" in Richtung Bremge auf dem dort befindlichen Fuß- und Radweg. Ihr entgegen kam ein 27-jähriger Hundebesitzer. In einem Kurvenbereich ließ dieser seinen angeleinten Hund kurzzeitig außer Acht. Dieser lief mittig auf den Weg und beinahe vor das Pedelec der 62-Jährigen. Diese bremste so stark ab, dass sie über den Lenker abstieg und zu Fall kam. Sie wurde dabei leicht am Knie verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell