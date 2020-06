Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer stürzt bei Überholmanöver und verletzt sich lebensgefährlich

Finnentrop (ots)

Am Pfingstmontag um 14:15 Uhr befuhr eine Gruppe von Kradfahrern die K29 in der Nähe der Ortslage Faulebutter. Ein 55-jähriger Kradfahrer dieser Gruppe versuchte einen anderen Verkehrsteilnehmer zu überholen, wobei er auf den linken Grünstreifen geriet und zu Fall kam. Dabei wurde der Mann aus Hamm lebensgefährlich verletzt und mittels einem ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Neben dem total beschädigten Motorrad wurde ein Leitpfosten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 EUR. Die K29 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

