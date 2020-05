Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer im Taxi

Finnentrop (ots)

In Hülschotten wurde am Samstag gegen 23 Uhr ein Taxifahrer von einem 46-jährigen Fahrgast angegangen und bedroht. Nachdem Passanten dem Fahrer zur Hilfe kamen, beruhigte sich der Aggressor auch im Beisein der herbeigerufenen Polizeibeamten nicht. Daraufhin wurde er dem Gewahrsam in Olpe zugeführt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Geschehen in Form einer Strafanzeige dokumentiert.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD / Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell