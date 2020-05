Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall am Engelsberg

Olpe (ots)

Am Samstag gegen 20:30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Kradfahrer die Landstraße 711 aus Rtg. Neuenkleusheim in Rtg. Kruberg. In einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Aufgrund dabei erlittener, leichter Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

