Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzter Kradfahrer in Meggen

Lennestadt (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 24-Jähriger Kradfahrer die B 236 in Meggen in Fahrtrichtung Grevenbrück. In einer Linkskurve der Sachtlebenbrücke touchierte der 24-Jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers den rechtsseitigen Bordstein, woraufhin er die Kontrolle über das Krad verlor. Der 24-Jährige kollidierte mit dem Brückengeländer und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

