Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall am Lenscheid

Finnentrop (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich um 15:40 Uhr ein Motorradunfall an der Kradstrecke am Lenscheid. Ein 59-Jähriger befuhr die Lenscheider Straße bergab in Fahrtrichtung Rönkhausen. Im Bereich einer Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und kam anschließend im Grünstreifen zu Fall. Der 59-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell