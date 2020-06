Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer

Olpe (ots)

Am 01.06.2020 gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der L563 beim Haus am blauen See ein Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Kradfahrer aus Hohenhain und einem 78-jährigen Fahrradfahrer aus Olpe Hier fuhr der Fahrradfahrer aus Richtung Kessenhammer kommend in Fahrtrichtung Talbrücke Sondern. Um auf den linksseitig befindlichen Fahrradweg zu gelangen, überquerte der Fahrradfahrer vom rechten Fahrbahnrand aus die Fahrbahn ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei übersah er den Kradfahrer, welcher noch versuchte auszuweichen. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten ohne sich zuvor berührt zu haben. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000,- Euro.

