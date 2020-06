Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 50-Jähriger leistet Widerstand

Finnentrop (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes in der Glingestraße in Finnentrop-Rönkhausen am Montag (1. Juni) gegen 1.45 Uhr hat ein 50-Jähriger eine Polizeibeamtin im Einsatz verletzt. Zunächst bedrohte und beleidigte der Tatverdächtige am Einsatzort Anwohner und Passanten und beschädigte eine Tür und drei Fenster. Als die Beamten eintrafen, wolle er sich nicht beruhigen lassen und folgte ihren Anweisungen nicht. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert. Dabei leistete er weiterhin Widerstand und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin am Knie verletzt. Sie verblieb aber im Dienst. Die Beamten schrieben eine Anzeige, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

