FW-MG: Verrauchte Wohnung durch verbranntes Essen

Mönchengladbach-Odenkirchen, 04.05.2020, 02:45 Uhr, Clemens-August-Straße (ots)

Die Feuerwehr wurde heute Nacht zu einem Brand in einem Wohnhaus in Odenkirchen alarmiert. Im 1. Oberschoss alarmierte ein Rauchwarnmelder die Anwohner. Im Flur konnte bereits leichter Brandgeruch festgestellt werden. Die Wohnungseingangstür war jedoch verschlossen. Obschon die Feuerwehr sich deutlich bemerkbar machte, öffnete zunächst niemand die Tür. Beim Versuch die Wohnungseingangstür gewaltsam zu öffnen, öffnete eine stark alkoholisierte Person die Tür von innen. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr konnte nun in die Brandwohnung eindringen, den Herd abstellen und das völlig verbrannte Essen ablöschen. Die Wohnung und der Flur wurden anschließend entraucht.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswachen III (Rheydt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

