Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 18.04.2020, gg. 13.25 Uhr in Fulda, Florenberger Straße.

Eine 24-jährige Frau aus Künzell befuhr mit ihrem PKW, einem Opel Astra, in Fulda die Florenberger Straße in Fahrtrichtung Edelzell. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet die 24-Jährige in einer Rechtskurve auf die dortige Bankette, kam ins Schleudern und prallte rückwärts in einen angrenzenden Garten. Die 24-Jährige wurde leichtverletzt. Mit Verdacht auf einen Schock wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht und dort einem Arzt vorgestellt.

An dem PKW, sowie an einem Gartenzaun samt Hecke und auch an einem Verkehrsschild entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,- Euro.

Da der PKW nicht mehr fahrbereit war musste dieser von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell