POL-OH: Pressemeldung der Pst. Fulda

Radfahrer gestürzt/leichtverletzt

Am Samstag, dem 18.04.2020, gg. 14.35 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Moutainbike, Marke: Cyco, die Pauluspromenade in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Der 35-Jährige wollte in der Pauluspromenade auf den dortigen Radweg wechseln. Hierzu musste er den Bordstein überfahren kam dabei ins Straucheln und stürzte samt Fahrrad zu Boden. Durch den Sturz verletzte sich der 34-Jährige leicht am Kopf und im Oberkörperbereich. Mit einem RTW wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert und dort medizinisch behandelt.

Ein Sachschaden entstand nicht.

