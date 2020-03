Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Egg) 12-jähriger Junge durch Hundebiss verletzt - Zeugenaufruf (28.03.2020)

Konstanz-Egg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 13.00 Uhr war ein 12-jähriger Junge zusammen mit seinem Freund vom "Parkplatz Ost" der Universität in Richtung Sankt Katharinen unterwegs, als er von einem nicht angeleinten Hund in den Oberschenkel gebissen und hierdurch leicht verletzt wurde. Zudem zerriss der Hund seine Jacke. Der Hundehalter kümmerte sich nicht um den verletzten Jungen und zeigte sich uneinsichtig. Er setzte seinen Spaziergang fort, ohne seine Personalien anzugeben. Die beiden 12-Jährigen konnten folgende Beschreibung von dem Hundehalter mit seiner Begleiterin und dem Hund geben: 1. Person: männlich, ca. 40 Jahre, bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke oder Pullover und einer Trainingshose, er trug eine blaue Baseball-Cap mit einer aufgesetzten Sonnenbrille; 2. Person: weiblich, ca. 40 Jahre, normale Statur, trug eine Fleecejacke. Der Hund hatte einen schwarzen Rücken und einen goldbraunen Bauch. Es könnte sich um einen "Entlebucher Sennenhund" handeln. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu den Hundehaltern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

