Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Niederaula - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Alkoholeinwirkung

Am Samstagmorgen um 04.00 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter Pkw auf der Landesstraße 3140 von Niederjossa in Richtung Schlitz gemeldet. Am Unfallort wurden keine Person angetroffen. Der Pkw BMW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Nach zweistündigen Ermittlungen und Suche nach dem Fahrer meldete sich dieser um 06:00 Uhr bei der Polizei. Er konnte von einer Streife aufgegriffen werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung festgestellt. Auf der Polizeistation Bad Hersfeld wurden zwei Blutproben entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06621-932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden.

Triebstein, PHK'in Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell