Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unfallserie in Mönchengladbach

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Stadtgebiet, 29.04.2020 (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es unabhängig voneinander zu drei Verkehrsunfällen. Der Auftakt war ein Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW, um 15:28 Uhr, auf der A61 in Fahrtrichtung Venlo, kurz vor dem Autobahnkreuz Mönchengladbach. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zudem wurden durch die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

Im Anschluss hieran kam es um 16:37 auf der B57 in Höhe Schriefers zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW war mit einem LKW kollidierte. Der Fahrer des PKW musste mit hydraulischen Rettungsgeräten aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandung in ein Notfallkrankenhaus transportiert.

Kurz nach diesem Einsatz kam es um 17:54 Uhr zum dritten Unfall. Der Einsatzort war wieder die A61, dieses mal allerdings in Fahrtrichtung Koblenz, kurz hinter der Anschlussstelle Rheydt. Hier war es ebenfalls zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW gekommen. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst betreut und von der Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut.

An allen Unfallstellen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Lösch-und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II(Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Freiwillige Feuerwehr Einheit Hardt, sechs Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Bernd Kretschmann

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell