Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit beinahe zwei Promille am Steuer

Finnentrop (ots)

Am Dienstagabend (2. Juni) hat ein Zeuge gegen 22 Uhr der Leitstelle der KPB Olpe einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der L 539 in Fahrtrichtung Attendorn gemeldet. Zudem sollte dieser den Verkehr erheblich gefährden. Mithilfe des Zeugen wurde ein Streifenwagen an den Wagen herangeführt. Die Beamten beobachteten während des Vorgangs, dass die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr geriet und beinahe eine Schutzplanke touchierte. Auf Anhaltesignale reagierte sie erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine deutliche Reaktionsminderung, eine undeutliche Sprache und einen schleppenden Gang fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille. Die 55-Jährige begleitete die Beamten auf die Wache, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt wurde. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige.

