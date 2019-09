Polizei Bochum

POL-BO: Polizei informiert über E-Scooter mit Info-Stand

Bochum (ots)

Zuerst sind sie in Herne gestartet, jetzt sind die E-Scooter auch in Bochum angekommen. Die elektrischen Roller stehen und fahren seit einigen Wochen durch die Stadt. Aber nicht alle wissen, was sie bei der Benutzung beachten müssen.

Deswegen möchte die Polizei alle Nutzer, aber auch Interessierte aufklären. Die Beamten sind daher mit einem Informationsstand in der Bochumer City - genauer gesagt direkt gegenüber dem Hauptbahnhof (Kurz-Schumacher-Platz) zu finden.

Morgen (25. September), zwischen 8 und 14 Uhr, stehen die Beamten von der Verkehrsunfallprävention vorranging für alle Fragen rund um das Thema "E-Scooter - was muss ich bei der Nutzung beachten?" zur Verfügung.

Polizeihauptkommissarin Eva Waga-Paluch koordiniert diesen Einsatz und ihr ist es besonders wichtig aufzuzeigen, was mit einem E-Scooter erlaubt ist und was nicht. "Noch sehr wenige Nutzerinnen und Nutzer kennen sich mit den Regeln sowie der Rechtslage aus. In persönlichen Gesprächen wollen wir aufklären und die Verhaltensregeln verdeutlichen. Zusätzlich verteilen wir Flyer mit Sicherheitstipps, um das Thema in der Öffentlichkeit noch präsenter zu machen."

Am Informationsstand werden aber auch alle anderen Fragen rund um das Thema "Rad" - ob Fahrrad oder Pedelec - beantwortet. Fahrradhelme und ihre richtige Benutzung werden vorgestellt sowie wichtige Tipps zu Kindersitzen gegeben.

Der Herbst kommt - mit der dunklen Jahreszeit ist es umso wichtiger, im Straßenverkehr gut gesehen zu werden. Hierzu werden auch Flyer "Sehen und gesehen werden" verteilt.

An diesem Tag ist die Polizei auch an verschiedenen Orten in der Innenstadt unterwegs und überprüft "E-Scooter-Fahrer und -Fahrerinnen".

Sie sind herzlich eingeladen, kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

