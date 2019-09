Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter auf BAB 40 "entsorgt" - mit gravierenden Folgen

Bochum (ots)

In den späten Abendstunden am gestrigen Montag wurden zwei stark alkoholisierte Männer aus Bochum (18) und Hattingen (22) im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen, nachdem sie zuvor einen mitgeführten E-Scooter von einer Überführung in Höhe des Tunnels Ruhrstadion aus auf die Fahrbahn der BAB 40 geworfen hatten. Nur durch glückliche Umstände wurde bei dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr keine Person verletzt. Allerdings zogen sich vier herannahende Fahrzeuge beim Überfahren des E-Scooter Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 4000,- EUR zu. Nach erfolgter Blutentnahme bei beiden Tatverdächtigen wurden diese dem Gewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden am heutigen Dienstag durch das zuständige Verkehrskommissariat in Bochum aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Wagner

Polizei Bochum

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell