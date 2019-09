Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kiosk

In der Nacht vom 21.09.2019 zum 22.09.2019 kam es, in der Zeit zwischen 19.00 und 8.30 Uhr, zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Josephinenstraße 94 in Bochum-Grumme.

Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in den Kiosk. Sie entwendeten Tabakwaren, Rubbellose und Bargeld.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909 8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

