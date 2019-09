Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Restaurant

Bochum, Wattenscheid (ots)

In der Nacht vom 21.09.2019 zum 22.09.2019 kam es, in der Zeit zwischen 23.30 und 9.15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Restaurant am Wattenscheider Hellweg 131 in Wattenscheid.

Bislang unbekannte Täter gelangten, vermutlich über ein halb geöffnetes Fenster, in das Restaurant und entwendeten mehrere elektronische Geräte sowie Bargeld.

Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise im Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

