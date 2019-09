Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Gaststätte

Herne (ots)

In der Nacht vom 22.09.2019, 22.30 Uhr zum 23.09.2019, 11.00 Uhr kam es am Steinplatz 1a in Herne zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Räumen, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie entwendeten ein Kinderfahrrad, mehrere alkoholische Getränke und verschiedene elektronische Geräte.

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 entgegen. Außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.

