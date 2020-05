Polizei Gütersloh

POL-GT: Nissan-Fahrerin begeht Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Beim Ausparken, stieß eine 37-jährige Gütersloherin am Samstagnachmittag (09.05., 15.00 Uhr) an einen geparkten VW Multivan auf einem Parkplatz an der Haller Straße.

Die Nissan-Fahrerin stieg nach dem Zusammenstoß aus dem Auto aus und begutachtete den Schaden an dem VW. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Ein pfiffiger Junge beobachtete den Unfall und merkte sich das Kennzeichen des Nissans. Ermittlungen führten die hinzugerufenen Polizeibeamten zu der 37-Jährigen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

