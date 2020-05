Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht nach Fahrradunfall in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Am Samstagmorgen (10.05., 10.05 Uhr) kam es auf der Lange Straße in Neuenkirchen zu einem Unfall zwischen einer 32-jährigen Fahrradfahrerin aus Rietberg und einem weiteren, bislang unbekannten Fahrradfahrer. Der unbekannte Fahrradfahrer ist flüchtig.

Die 32-Jährige befuhr die Lange Straße in Fahrtrichtung Alter Markt. Auf Höhe des Kreisverkehres Platzstraße/ Lange Straße/ Druffeler Straße beabsichtigte sie nach rechts in die Platzstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam ihr der unbekannte Radfahrer entgegen, der die Platzstraße verbotswidrig auf der falschen Radwegseite befuhr. Es kam zur Kollision, woraufhin die Rietbergerin stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Radfahrer setzte sein Fahrt nach einem Wortwechsel, in dem er die 32-Jährige als Unfallverursacherin beschuldigte, in Richtung Rietberg fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Der flüchtige Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70 Meter groß, schwarzes kurzes Haar, übergewichtig, iranisches/irakisches Aussehen. Er trug ein schwarz-weißes T-Shirt und fuhr ein grau-schwarzes Herrenfahrrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell